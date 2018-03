Διακοπή μιας ώρας στο Καρσίγιακα - Μούρθια! (pic)

Καρσίγιακα και Μούρθια πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 30-49 στο ημίχρονο και κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε.

Οι ομάδες βγήκαν για ζέσταμα λίγο πριν την έναρξη της τρίτης περιόδου και εκεί... παρέμειναν.

Ένα πρόβλημα στον ηλεκτρονικό πίνακα ήταν ικανό για να καθυστερήσει το δεύτερο μέρος του αγώνα.

Αμφότερες οι ομάδες περιμένουν εδώ και μία ώρα περίπου να ξεκινήσουν και πάλι τον αγώνα, αλλά μάταια, καθώς το πρόβλημα ακόμα δεν έχει διορθωθεί.

We are deeply sorry for the interruption during the @KSKBasket - @UCAMMurcia game due to technical issue with the scoreboard.

— #BasketballCL (@BasketballCL) 27 Μαρτίου 2018