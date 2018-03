Το τρίποντο... μαχαιριά του Πάντερ (vid)

Η ΑΕΚ ανέτρεψε το -10 της ήττας από τη Νίμπουρκ στο ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Basketball Champions League όπου θα αντιμετωπίσει τη Στρασμπούρ αφού ο Κέβιν Πάντερ πέτυχε το τρίποντο της μεγάλης ανατροπής. Στο μεταξύ, η διοργανώτρια αρχή θυμήθηκε το μεγάλο καλάθι του Αμερικανού μέσα από τα social media της διοργάνωσης...

The dagger was "one of the biggest shots in my career" said @AEKBCgr's @KPJunior_!#BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/nSU7GLYGy8

— #BasketballCL (@BasketballCL) 19 Μαρτίου 2018