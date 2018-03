Ο παίκτης της Νίμπουρκ προσπάθησε να τελειώσει τη φάση κοντά στο καλάθι της ΑΕΚ όμως δέχτηκε το μπλοκ του Αμερικανού, ο οποίος έπεσε σε μια από τις κάμερες που καλύπτουν τον αγώνα στην Τσεχία.

Vince Hunter (@2easy32 ) got the block + the on the same play !#BasketballCL @AEKbcgr pic.twitter.com/7K14FyAyFq

— #BasketballCL (@BasketballCL) 14 Μαρτίου 2018