Η μεγάλη εμφάνιση του Ρέι στο ΟΑΚΑ (vid)

Η Νίμπουρκ πέρασε νικηφόρα από το ΟΑΚΑ στο Game 1 της φάσης των «16» του Basketball Champions League με την ΑΕΚ έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ρέι, ο οποίος φόρτωσε το καλάθι της «Ένωσης» με 30 πόντους. Λίγες ώρες πριν από το Game 2 στην Τσεχία (14/3, 19:30), η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του Αμερικανού γκαρντ.

@BasketNymburk's @Rayoam0 was phenomenal in Athens, setting a new #BasketballCL record!

Will he come up on top once again to eliminate @AEKBCgr? #Road2Final4 pic.twitter.com/6FcbTHYgJC

— #BasketballCL (@BasketballCL) 13 Μαρτίου 2018