Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ την... έφερε στον συνεπώνυμό του από την Καρσίγιακα, Τζάροντ Τζόουνς, καθώς τού «έσβησε» τα φώτα και βρέθηκε στο Νο.6 του TOP 10 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στον Νο. 3 βρέθηκε ένας από τους... δήμιους της ΑΕΚ, ο Άλεξ Ντέιβις της Νίμπουρκ, για την τάπα στον Κέβιν Πάντερ.

Check out the 10 plays of Round of 16 Leg 1 around the #BasketballCL! #Road2Final4 pic.twitter.com/RuLYI1TT7N

— #BasketballCL (@BasketballCL) 9 Μαρτίου 2018