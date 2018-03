Buzzer beater ο Ρόμπινσον και «διπλό» η Μονακό! (vid)

Η γαλλική ομάδα έκανε το πρώτο βήμα για τη πρόκριση στους «16» του Champions League και αυτό το οφείλει στον Τζέραλντ Ρόμπινσον!

Ο Αμερικανός ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε στη Μονακό τη νίκη (84-82) και το +2 εν όψει του επαναληπτικού στο Πριγκιπάτο.

Δείτε το νικητήριο καλάθι του Ρόμπινσον

The biggest shot of the game: @ASMonaco_Basket 's @GRJR22

with a tear-drop in the final seconds

https://t.co/XMpIP184h0 #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/xOxiTen4e3

— #BasketballCL (@BasketballCL) 6 Μαρτίου 2018