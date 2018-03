Τάπες για... όλα τα γούστα στην regular season του BCL! (vid)

Εκείνος που έκλεψε λίγο περισσότερο την παράσταση ήταν ο Εν'Ντιαγιέ της Αβελίνο και πιο συγκεκριμένα στο ματς με την Βόννη.

Ο Σενεγαλέζος σέντερ είχε φιλοδωρήσει με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα τον Τζούρισιτς ο οποίος ήθελε να... καρφώσει.

Δείτε το ΤΟΡ-10 των καλύτερων μπλοκ της κανονικής περιόδου στο Basketball Champions League.

Check out the Top 10 Blocks from the 2017-2018 #BasketballCL Regular Season!

@EWE_Baskets' @Christian4Jones

@EWE_Baskets' @Moe_Money4

@ScandoneBasket's @H55ndiaye pic.twitter.com/JBT8Xr0DLs

— #BasketballCL (@BasketballCL) 5 Μαρτίου 2018