Στην καλύτερη πεντάδα του BCL ο Μάνι Χάρις!

Συνεχίζει να διακρίνεται ο Μάνι Χάρις στην Ευρώπη!

Ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 23 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 λάθος στη νίκη της ΑΕΚ επί της Μπαϊρόιτ (83-81) και αναδείχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της 14ης αγωνιστικής του Champions League.

Μαζί του και οι Ματέους Πονίτκα, Ντέιμιεν Ίνγκλις, Μάρτιν Μπρόινινγκ και Τζάροντ Τζόουνς.

It would be a scary team to go against! Who will scoop the last MVP award of the Regular Season? #BasketballCL

https://t.co/24N6rawxmf pic.twitter.com/2pg1839ovV

— #BasketballCL (@BasketballCL) 8 Φεβρουαρίου 2018