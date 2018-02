Στο FIBA Europe Cup η Βενέτσια, δεν συνεχίζουν Εστουδιάντες και Σαλόν (pics)

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε στο Champions League.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες των τεσσάρων γκρουπ προκρίθηκαν στους «16» του θεσμού, οι 7ες-8ες αποκλείστηκαν και οι 5ες-6ες πέρασαν στο FIBA Europe Cup.

Όχι όλες, όμως.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ, Εστουδιάντες, και η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Σαλόν, έκαναν χρήση της οψιόν που είχαν στο συμβόλαιό τους και δεν θα συμμετέχουν στην διοργάνωση.

Από την άλλη, η Βενέτσια του Μάικ Μπράμου θα συνεχίσει κανονικά στους «16» Europe Cup.

