Ο αρχηγός της ΑΕΚ με περίσσια δόση σιγουριάς ευστόχησε έξω από τα 6.75 μέτρα χαρίζοντας τη νίκη και τη πρόκριση στην ΑΕΚ με 83-81.

Δείτε και πάλι το «χρυσό» τρίποντο του Σάκοτα.

That's how @AEKBCgr​ book their ticket for the Round of 16! #BasketballCL pic.twitter.com/POXzmg53hi

— #BasketballCL (@BasketballCL) 6 Φεβρουαρίου 2018