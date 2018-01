Το σκορ στην Πυλαία άνοιξε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Δημήτρης Κατσίβελης πήρε τον αριστερό διάδρομο και κάρφωσε εντυπωσιακά με το αριστερό χέρι στο καλάθι της ιταλικής ομάδας.

Παρακολουθείστε τη θεαματική φάση...

Something to enjoy from Katsivelis #BasketballCL @PAOKbasketball

https://t.co/tvGWbXJ559 pic.twitter.com/NGdKxxviOy

— #BasketballCL (@BasketballCL) 9 Ιανουαρίου 2018