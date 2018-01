Ποδαρικό με νίκη έκανε ο ΠΑΟΚ στην πρώτη αγωνιστική του Champions League για το 2018!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε της Ορλαντίνα με 79-61, για την 10η αγωνιστικής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ανέβηκε στο 4-6 και διατηρεί ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Ιταλοί δυσκόλεψαν μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο τους γηπεδούχους, οι οποίοι βελτιώθηκαν σταδιακά στην επίθεση και έφτασαν μέχρι το +22 (68-46, 32').

Οι φιλοξενούμενοι «έχασαν» τον Ατσούρ στην διάρκεια του αγώνα, ο οποίος δημιουργούσε προβλήματα στον ΠΑΟΚ και πρόλαβε να αγωνιστεί για 15:14, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό.

Η κακή βραδιά του Γκος δεν στοίχισε και ο Ηλίας Παπαιθεοδώρου μοίρασε το χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του.

Ζάρας και Χρυσικόπουλος ολοκλήρωσαν το ματς με 13 πόντους, ο Τζόουνς είχε 11 και ο Κατσίβελης 10.

Από τους φιλοξενούμενους, ο Αλιμπέγκοβιτς είχε 14 πόντους, ο Στογιάνοβιτς 12 και ο Κουλμπόκα 10.

Στο «PAOK Sports Arena» βρέθηκαν και scout του ΝΒΑ, οι οποίοι είχαν το βλέμμα τους στους Κόνιαρη, Χαραλαμπόπουλο και Κουλμπόκα.

Στην αρχή του ματς, ο ΠΑΟΚ ήταν αποσυντονισμένος και η Ορλαντίνα έβρισκε ρυθμό, «χτύπαγε» μέσα στη ρακέτα και τελείωνε φάσεις. Οι Ιταλοί, κάνοντας λιγότερα λάθη (7-2, 10'), έφτασαν στο 6-12 (7'), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 10' σε 15-18. Στην δεύτερη περίοδο, οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν επιθετικά (75%δ., 28.6%τρ. - 50%δ., 27.2%τρ.) και με σερί 13-0 πήγαν από το 18-24 (13') στο 31-24 (16'). Οι παίκτες του Παπαθεοδώρου κράτησαν την διαφορά τους στο ημίχρονο (41-35, 20').

Στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +14 με δύο σερί τρίποντα του Κατσίβελη (49-35, 22'). Οι Ιταλοί έκαναν ένα σερί 7-0 και μείωσαν (από 53-37 σσε 53-44), με τον ΠΑΟΚ να είναι καλός επιθετικά και να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +16 (62-46, 30'). Το υπόλοιπο ματς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ έφτασε άνετα στο +22 (68-46, 32'), δεν κινδύνεψε ποτέ από τους αντιπάλους του και πανηγύρισε τη νίκη (79-61).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε επιθετικά, καθώς στο πρώτο δεκάλεπτο αντιμετώπιζε προβλήματα. Είχε καλύτερα ποσοστά σε δίποντα (61.3%) και τρίποντα (34.5%), μοίρασε περισσότερες ασίστ (20-8) και μείωσε τα λάθη.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κατσίβελης είχε 10 πόντους (2/2δ., 2/3τρ.), 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Τζόουνς μέτρησε 10 πόντους, ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ζάρας και Χρυσικόπουλος ολοκλήρωσαν το ματς με 13 πόντους, με τον δεύτερο να παίρνει και 4 ριμπάουντ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ντόντα είχε 4 πόντους σε 21 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 13-0 του ΠΑΟΚ στην δεύτερη περίοδο βελτίωσε όχι μόνο την επιθετική εικόνα του ΠΑΟΚ, αλλά και την ψυχολογία, με αποτέλεσμα να φτάσει σε μια άνετη νίκη.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο ΠΑΟΚ το κακό ξεκίνημα, η Ορλαντίνα την ήττα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Κατσίβελη στην έναρξη του αγώνα!

Something to enjoy from Katsivelis #BasketballCL @PAOKbasketball

https://t.co/tvGWbXJ559 pic.twitter.com/NGdKxxviOy

— #BasketballCL (@BasketballCL) 9 Ιανουαρίου 2018