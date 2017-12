Στην κορυφή βρέθηκε ο Κρίστοφερ Έβανς της Μονακό για το φοβερό του κάρφωμα απέναντι στην Χάποελ Χολόν, ενώ τον ακολούθησε ο Κέλβιν Μάρτιν!

Μάλιστα η ΑΕΚ ήταν... δύο φορές το θύμα, μία του Φουρκάν Κορκμάζ και μία του Τζόρνταν Μόργκαν.

Δείτε το ΤΟΡ-10 των... poster dunks!

As the New Year approaches, we take a look back on the best of 2017, with the top 10 poster dunks that happened in the #BasketballCL! pic.twitter.com/RiiYkHMUyW

— #BasketballCL (@BasketballCL) 29 Δεκεμβρίου 2017