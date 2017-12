Το play του ΠΑΟΚ για να βρει ελεύθερο τρίποντο (vid)

Ο Κόνιαρης, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την υψομετρική διαφορά από τον αμυντικό του και την ικανότητα να παίξει με πλάτη, παίρνει ένα «UCLA cut» ώστε να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση.

Η μπάλα φτάνει στον Κόνιαρη και ταυτόχρονα ο Ζάρας παίρνει ένα «flare screen» από τον Μαργαρίτη. Ο Έλληνας γκαρντ διαβάζει την αντίδραση του αμυντικού του, ο Μαργαρίτης γυρίζει αμέσως το σώμα του και κάνει ένα re pick (σ.σ ένα δεύτερο συνεχόμενο σκριν) και έτσι βγαίνει ο Ζάρας ελεύθερος να σουτάρει.

Δείτε το play όπως το παρουσιάζει ο Γερμανός κόουτς Liam Flynn

Nice set here from @PAOKbasketball to free up a shooter after he feeds the post. I like how PAOK have their PG as the passer - he has the skill to backdown his man under pressure, but be patient for the screen/re-screen action to unfold. @BasketballCL pic.twitter.com/aU2gHoYyuM

