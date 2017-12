Την κλάση του για ακόμα μια φορά έδειξε ο Ντομινίκ Τζόνσον!

Ο 30χρονος γκαρντ της Βενέτσια πέτυχε ένα ωραίο καλάθι με ταμπλό στη λήξη της δεύτερης περιόδου και ισοφάρισε το ματς με την Μπάνβιτ στο ημίχρονο (36-36).

@DJ5Basketball at the buzzer to tie the game! @BanvitBK v @Reyer1872: 36 - 36 at half-time!

https://t.co/tvGWbXJ559 pic.twitter.com/k1ra6ai2fZ

— #BasketballCL (@BasketballCL) 13 Δεκεμβρίου 2017