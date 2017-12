«Ο σεβασμός δεν απαιτείται, αλλά κερδίζεται. Σε ευχαριστούμε Εστουδιάντες» έγραψε στο twitter η ΚΑΕ ΑΕΚ, με την Εστουδιάντες να απαντάει:

«Παρακαλούμε φίλοι μας. Απλά συμπεριφερθήκαμε σε εσάς και στους φιλάθλους, όπως ακριβώς συμπεριφερθήκατε σε εμάς στην Αθήνα. Οι αντίπαλοί μας είναι και φιλοξενούμενοι μας...»

De nada, amigos.

We only treated your team and fans like you treated us in Athens. Our rivals are our guest, too..

