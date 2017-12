Λάντεσμπεργκ εναντίον Χάρις! (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Μαδρίτη!

Όχι μόνο γιατί και οι «κιτρινόμαυροι» - κυρίως - και η Εστουδιάντες θέλουν διακαώς τη νίκη, αλλά και γιατί οι πρωτοκλασάτοι παίκτες τους θα... μονομαχήσουν.

Ο Σίλβεν Λάντεσμπεργκ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και θα αγωνιστεί κόντρα στη «Βασίλισσα», ενώ ο Μάνι Χάρις θα έχει ακόμα μια ευκαιρία να αποδείξει τι μπορεί να κάνει κόντρα σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο, αφού απουσίαζε από το πρώτο ματς των ομάδων.

Το Basketball Champions League εστίασε στα κατορθώματα των δύο παικτών

