Ο άλλοτε παίκτης του Κολοσσού Ρόδου και Ικαρου Χαλκίδας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Σαλόν μέσα στην έδρα της Νεπτούνας.

Δείτε εδώ το πρώτο καλάθι του φετινού Champions League.

.@SirLance03 scores the first basket of the new season! #BasketballCL @ElanChalon pic.twitter.com/Eamn57uZ6A

— #BasketballCL (@BasketballCL) 10 Οκτωβρίου 2017