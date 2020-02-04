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Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Αυτές είναι οι φανέλες του 24ου EKO All Star Game (pics)

Το προσεχές διήμερο θα διεξαχθεί το 24ο EKO All Star Game και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε και η παρουσίαση των εμφανίσεων των ομάδων. 

Φέτος η μία ομάδα θα έχει ως κύριο χρώμα το μπλε με δεύτερο το χρυσαφί, ενώ αντίθετα η άλλη ομάδα θα φοράει χρυσαφί φανέλες με μπλε λεπτομέρειες.

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου. 

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