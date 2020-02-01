Λαύριο - Περιστέρι Winmasters: Φοβερό κάρφωμα ο Άλμαν! (vid)

Θέαμα πρόσφερε στον κόσμο του Λαυρίου ο Άλμαν.
Ο παίκτης των γηπεδούχων απογειώθηκε για ένα απίθανο κάρφωμα απέναντι στο Περιστέρι Winmasters.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 94vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 3vs
ΝΑΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
LIVE
ΟΦΗ 0vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
LIVE
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0
LIVE
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0
LIVE
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
LIVE
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 2vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
LIVE
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ESPANYOL 1
MALLORCA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
LIVE
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 2vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 1
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΡΟΜΑ -
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
LIVE
ΜAΙΝΤΖ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ 3
LIVE
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
LIVE
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 6vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 82vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 75vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 60vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 133vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 128vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 139vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 115vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 119vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 127
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΙΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΡΕΜΣ -
RC STRASBOURG -vs
OSC LILLE -
ΑΜΙAΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 2vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ZARAGOZA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
BAXI MANRESA -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
UNICAJA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
VL PESARO -
LIVE
BESIKTAS 51vs
GALATASARAY 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 108vs
GAZIANTEP 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 76vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 71
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
SIGORTAM.NET ITU -
LIVE
ΠΑΟΚ 0vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 0
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
LIVE
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 2vs
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 3
LIVE
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 2vs
ΤΡΟΜΣΟ 0
LIVE
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
ΡΟΣΤΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 3vs
GORNIK II ZABRZE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 1vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ 3vs
UNIA JANIKOWO 1
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ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 3vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 2
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ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 0vs
SOKOL OSTRODA 2
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ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 1vs
ΤΙΤΣΙ 71 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 0vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZLATE MORAVCE 2vs
ΣΑΜΟΡΙΝ 0
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ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΦΛΕ 0vs
ΣΙΡΙΟΥΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 3vs
SARMACJA BEDZIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1vs
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
POGON SZCZECIN 3vs
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ Β` 3vs
SCHWACHHAUSEN 1
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DUBNICA 1vs
ΠΟΧΡΟΝΙΕ 5
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ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 0vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 2
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ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1vs
ΧAΜΑΡΜΠΙ 1
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KORONA II KIELCE 2vs
RKS RADOMSKO 1
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ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 2vs
DUKLA PRAHA 3
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TUS KOBLENZ 3vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 4
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ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 2vs
ΤAΜΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROSENBORG 2vs
STJORDALS-BLINK 1
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ΒΟΡΜAΤΙΑ ΒΟΡΜΣ 1vs
ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 1vs
VIKING 0
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TRNJE ZAGREB 1vs
MLADOST ZDRALOVI 0
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ΟΠAΒΑ 0vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1
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ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 2vs
ΑΝΤΜΙΡΑ ΒAΚΕΡ 0
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ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 0vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1
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ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ -vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
GARBINE MUGURUZA 1
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 1vs
KREJCIKOVA/MEKTIC 2
Ο Άλμαν έφυγε στον αιφνιδιασμό κόντρα στο Περιστέρι και κάρφωσε εντυπωσιακά.
Θέαμα πρόσφερε στον κόσμο του Λαυρίου ο Άλμαν.
Ο παίκτης των γηπεδούχων απογειώθηκε για ένα απίθανο κάρφωμα απέναντι στο Περιστέρι Winmasters.
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