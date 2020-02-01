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Με μπλουζάκια στη μνήμη του Κόμπι ο Ήφαιστος (pics & vid)

Με μπλουζάκια στη μνήμη του Κόμπι ο Ήφαιστος (pics & vid)

Με μπλουζάκια στη μνήμη του Κόμπι ο Ήφαιστος (pics & vid)

Οι παίκτες της ομάδας της Λήμνου δεν ξέχασαν τον Κόμπι Μπράιαντ. 

Τα μπλουζάκια της προθέρμανσης της ομάδας της Λήμνου στο παιχνίδι με τον Προμηθέα θα είναι προς τιμή του Κόμπι Μπράιαντ.

Με αυτόν τον τρόπο ο Ήφαιστος θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου θρύλου.

 

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