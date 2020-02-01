Με μπλουζάκια στη μνήμη του Κόμπι ο Ήφαιστος (pics & vid)

Τα μπλουζάκια της προθέρμανσης της ομάδας της Λήμνου στο παιχνίδι με τον Προμηθέα θα είναι προς τιμή του Κόμπι Μπράιαντ.
Με αυτόν τον τρόπο ο Ήφαιστος θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου θρύλου.
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 94vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 78vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 4vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 3vs
ΝΑΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 69vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 70vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 74
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΦΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 2vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ESPANYOL 1
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
MALLORCA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΘΕΛΤΑ -
LIVE
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 0vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 0
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΡΟΜΑ -
LIVE
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0
LIVE
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
LIVE
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 0
LIVE
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
LIVE
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
LIVE
ΛAΡΙΣΑ 39vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 32
LIVE
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 37vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 30
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 35
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 133vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 128vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 139vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 115vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 119vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 127
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΙΜ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΡΕΜΣ -
RC STRASBOURG -vs
OSC LILLE -
ΑΜΙAΝ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
LIVE
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
LIVE
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 2vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 2
LIVE
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ZARAGOZA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
BAXI MANRESA -
UNICAJA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
VL PESARO -
LIVE
BESIKTAS 2vs
GALATASARAY 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 108vs
GAZIANTEP 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 76vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 71
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
LIVE
ΟΠAΒΑ 0vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1
LIVE
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 2vs
DUKLA PRAHA 3
LIVE
TUS KOBLENZ 1vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΑΛΖΝAΟΥ 3
LIVE
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ 1vs
ΤAΜΠΟΡ 0
LIVE
ROSENBORG 2vs
STJORDALS-BLINK 1
LIVE
ΒΟΡΜAΤΙΑ ΒΟΡΜΣ 1vs
ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2
LIVE
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 0vs
VIKING 0
LIVE
TRNJE ZAGREB 1vs
MLADOST ZDRALOVI 0
LIVE
ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ 0vs
ΑΝΤΜΙΡΑ ΒAΚΕΡ 0
LIVE
ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ 0vs
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 0
LIVE
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 0vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1
LIVE
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 0vs
ΤΡΟΜΣΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 3vs
GORNIK II ZABRZE 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 1vs
ΤΙΤΣΙ 71 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 1vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ 3vs
UNIA JANIKOWO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 3vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 0vs
SOKOL OSTRODA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 0vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZLATE MORAVCE 2vs
ΣΑΜΟΡΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΦΛΕ 0vs
ΣΙΡΙΟΥΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 3vs
SARMACJA BEDZIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 1vs
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
POGON SZCZECIN 3vs
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ Β` 3vs
SCHWACHHAUSEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DUBNICA 1vs
ΠΟΧΡΟΝΙΕ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ 0vs
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1vs
ΧAΜΑΡΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KORONA II KIELCE 2vs
RKS RADOMSKO 1
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ -
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -
ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙAΙ -vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
GARBINE MUGURUZA 1
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 1vs
KREJCIKOVA/MEKTIC 2
Οι παίκτες της ομάδας της Λήμνου δεν ξέχασαν τον Κόμπι Μπράιαντ.
Τα μπλουζάκια της προθέρμανσης της ομάδας της Λήμνου στο παιχνίδι με τον Προμηθέα θα είναι προς τιμή του Κόμπι Μπράιαντ.
Με αυτόν τον τρόπο ο Ήφαιστος θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου θρύλου.