Όταν τα All Star Games μετατράπηκαν σε θρίλερ!

Μία εβδομάδα πριν από την ετήσια γιορτή του μπάσκετ, η διοργανώτρια αρχή έκανε αφιέρωμα στα... δραματικά All Star Games αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Το Eko All Star Game είναι η γιορτή του μπάσκετ, μία ευκαιρία και για τους ίδιους τους αθλητές να χαρούν το παιχνίδι μακριά από το “πρέπει” του αποτελέσματος. Όταν όμως πλησιάζει η στιγμή να κριθεί κι αυτό, “μιλάει” ο αθλητικός εγωισμός και όταν πρόκειται για αθλητές του υψηλότερου επιπέδου είναι λογικό αυτός να είναι ακόμη πιο ισχυρός. Στη ιστορία των ελληνικών All Star Game πολλά από αυτά εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Πέντε από τα 23 κρίθηκαν κυριολεκτικά στον πόντο, ένα στο τρίποντο και ένα ακόμη έληξε... ισόπαλο. Το www.esake.gr θυμάται εκείνες τις περιπτώσεις των All Star Game που έμοιαζαν με ματς Πρωταθλήματος αφού ήταν “κλειστά” ως το τέλος.

Η αρχή έγινε στο 8ο All Star Game, εκείνο που έγινε στις 20 Νοεμβρίου 1999 στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα των Αμερικανών ολ σταρ επιβλήθηκε εκείνης των Ευρωπαίων με 119-118. Ένα σκληρό, για τα δεδομένα του αγώνα, φάουλ του Δημήτρη Παπανικολάου στον Μπιλ Έντουαρντς, πείσμωσε τους Αμερικανούς που αν και βρέθηκαν πίσω με οχτώ στο ημίχρονο (65-57) και 11 στο 30' (95-84) έφτασαν στην επικράτηση. Ήταν το πρώτο από τρία συνεχόμενα All Star Game που κρίθηκαν στον πόντο.