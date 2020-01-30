ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • GREECE CUP
  • COPA DEL REY
  • CEV CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • CLUB FRIENDLY
  • TENNIS

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    vs

    KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΚ ΧΙΜΚΙ -

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -

    PRE-MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    vs

    ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    vs

    ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΜΙΛAΝΟ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΛΕΓΚΑΝΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΜΙΡAΝΤΕΣ -

    vs

    ΣΕΒΙΛΛΗ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0

    vs

    ΤΡΕΝΤΙΝΟ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueΠαναθηναϊκός
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (vid)

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (vid)

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (vid)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Η «πράσινη» διοίκηση έκοψε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/1) την πρωτοχρονιάτικη πίτα όπου τυχεροί ήταν οι Ίαν Βουγιούκας και Σάββας Αρώνης.

Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

H Κυβέρνηση ετοιμάζεται να διακόψει το πρωτάθλημα!

Μπάσκετ

ΑΕΚ: Χωρίς Ρότεν η Άνβιλ στο ΟΑΚΑ (pics)

Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός: Καρλίτος... εν δράσει! (pics)

Μπάσκετ

Σενγκέλια: «Προτιμώ τα playoffs από τη "συζήτηση" του MVP! (gTV)

Μπάσκετ

Πιτίνο: «Ο Μάικ Τζέιμς είναι τέλειος για το ΝΒΑ»! (pic)

Μπάσκετ

Διαγόρας Δρυοπιδέων: «Εμείς θα ανακοινώσουμε αν υπάρξει αλλαγή γηπέδου» (pic)

Best of internet