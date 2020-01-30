Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (vid)

Η «πράσινη» διοίκηση έκοψε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/1) την πρωτοχρονιάτικη πίτα όπου τυχεροί ήταν οι Ίαν Βουγιούκας και Σάββας Αρώνης.
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ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 125vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 127vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 100vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 112
ΑΕΚ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
OK BUDVA -vs
ZENIT ST. PETERSBURG -
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ 0
LIVE
ΜΟΥAΝΓΚ ΤΧΟΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 0vs
ΠΡΑΤΣΟΥAΠ 0
LIVE
HASK 1vs
ΚΡΣΚΟ 2
LIVE
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 1vs
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 0
LIVE
TALLINNA KALEV 0vs
ΚΟΥΡΕΣAΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX RISING 0vs
ΣΙΝΣΙΝAΤΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ 3vs
NTX RAYADOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΛΟΧ 0vs
SMOLEVICHI-STI 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜAΖ 1vs
ΒΟΛΓΚΑΡ ΟΥΛΙAΝΟΦΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LOZOVATKA 6vs
FK OLYMPIK KROPYVNTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΑΝΓΚΡAΙ ΓΙΟΥΝ. 2vs
ΠΟΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΟΥΖAΟΥ 1vs
UNIREA SLOBOZIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARBELLA 2vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΜΑΝ ΓΚΡΟΝΤΝΟ 1vs
ΣΛΑΤΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 1vs
WISLOKA DEBICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
PERLYNA PODILLYA 1vs
KRASYLIV 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHEINDORF ALTACH 3vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 2vs
MACVA SABAC 1
GOSTIVAR -vs
FK SKOPJE -
USV HITZENDORF -vs
FELDKIRCHEN -
DSG FERLACH -vs
MARIA SAAL -
GERMANIA BIEBER -vs
GROSSKROTZENBURG -
WANNE EICKEL -vs
ASC 09 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
LUNER SV -vs
HOMBRUCHER FV 09 -
FC ROJ -vs
VFB GUNNIGFELD -
GLUCKAUF HABBELRATH -vs
SPVG FRECHEN -
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ -vs
TURK-SPORT BIELEFELD -
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
PSV WESEL -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
RACING LUXEMBOURG -vs
ETZELLA ETTELBRUCK -
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 -vs
NEU-ISENBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
BUBLIK/KUKUSHKIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DODIG/POLASEK 1vs
PURCELL/SAVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/MEKTIC 2vs
KICHENOK/BOPANNA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 0vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 0vs
DABROWSKI/KONTINEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 0vs
GARBINE MUGURUZA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 0vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η «πράσινη» διοίκηση έκοψε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/1) την πρωτοχρονιάτικη πίτα όπου τυχεροί ήταν οι Ίαν Βουγιούκας και Σάββας Αρώνης.
Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση