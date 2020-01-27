Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα συνεχόμενα τρίποντα του Ράουτινς (vid)

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ βρήκε ρυθμό κι έδωσε λύσεις στους «πράσινους», σκοράροντας για τρεις πόντους κόντρα στον «Δικέφαλο».
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ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
LIVE
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΟΦΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2vs
ΑΡΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
LIVE
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 68vs
ΠΑΟΚ 47
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 110vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 97vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 152vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 139vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
LIVE
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 1
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΠΑΟΚ 1
LIVE
UNTERFOHRING 0vs
SV TURKGUCU ATASPOR 4
LIVE
SUS WALTROP 0vs
SV BORUSSIA AHSEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DILIJAN 4vs
TORPEDO YEREVAN 4
ΤΕΛΙΚΟ
LABUNISHTA 1vs
KORABI PESHKOPI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRASNODAR II 5vs
ΤΣΑΚΒAΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 0vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΜΠΡΟ 4vs
ΧΟΡΣΕΝΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK SLOGA POZEGA 0vs
ZLATIBOR CAJETINA 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 2vs
ΚAΡΒΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 1vs
ΖΕΜΠΛΙΝ ΜΙΧΑΛΟΒΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ 1vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 3vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΕΣΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΝΙΠΡΟ-1 0vs
ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ 1
OSOGOVO -vs
BREGALNICA STIP -
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARRUABARRENA/JABEUR 0vs
BRADY/DOLEHIDE 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOLELLI/PAIRE 0vs
KONTINEN/STRUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 2vs
IGA SWIATEK 1
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
KENIN/MATTEK-SANDS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
KUDERMETOVA/RISKE 1vs
MERTENS/SABALENKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ 2vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRYAN/BRYAN 0vs
DODIG/POLASEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
DOI/NICULESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZHENG/VLIEGEN 2vs
HSIEH/SKUPSKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 2vs
AOYAMA/SHIBAHARA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/SASNOVICH 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
KRAJICEK/SKUGOR 0vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANGELIQUE KERBER 1vs
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 3vs
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 0vs
SWIATEK/KUBOT 2
ΤΕΛΙΚΟ
SHARMA/SMITH 2vs
STOSUR/ROJER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BUBLIK/KUKUSHKIN 2vs
DUCKWORTH/POLMANS 0
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και ο Άντι Ράουτιντς ήταν on fire πίσω από τα 6μ.75.
Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ βρήκε ρυθμό κι έδωσε λύσεις στους «πράσινους», σκοράροντας για τρεις πόντους κόντρα στον «Δικέφαλο».
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