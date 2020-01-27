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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα εύστοχα τρίποντα του Ράουτινς (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα εύστοχα τρίποντα του Ράουτινς (vid)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα εύστοχα τρίποντα του Ράουτινς (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της ΕΚΟ Basket League και ο Άντι Ράουτιντς ήταν on fire πίσω από τα 6μ.75.  

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ βρήκε ρυθμό κι έδωσε λύσεις στους «πράσινους» πίσω από τα 6μ.75 κόντρα στον «Δικέφαλο».

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