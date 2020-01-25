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Ο Ράις βλέπει το Περιστέρι - ΑΕΚ

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Ο Ράις βλέπει το Περιστέρι - ΑΕΚ

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού παρακολούθησε από την εξέδρα το ντέρμπι μεταξύ Περιστερίου και ΑΕΚ. 

Ο Ταϊρίς Ράις εκμεταλλεύτηκε το κενό στις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό και βρήκε την ευκαιρία να πάει στο Περιστέρι για να δει το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στην εξέδρα του γηπέδου και απόλαυσε το ματς.

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