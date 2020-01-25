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Ήφαιστος - Λαύριο 67-65: Το νικητήριο τρίποντο του Πελεκάνου (vid)

Ήφαιστος - Λαύριο 67-65: Το νικητήριο τρίποντο του Πελεκάνου (vid)

Ήφαιστος - Λαύριο 67-65: Το νικητήριο τρίποντο του Πελεκάνου (vid)

Δείτε το buzzer beater τρίποντο του Έλληνα φόργουορντ που χάρισε τη νίκη στον Ήφαιστο. 

Ο Μιχάλης Πελεκάνος ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής στην αναμέτρηση του Ήφαιστου με το Λαύριο.

Με τρίποντο σε «νεκρό» χρόνο ο Έλληνας φόργουορντ χάρισε μία ανέλπιστη νίκη στην ομάδα του.

Δείτε τη φάση...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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