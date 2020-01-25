Ο Μιχάλης Πελεκάνος ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής στην αναμέτρηση του Ήφαιστου με το Λαύριο.
Με τρίποντο σε «νεκρό» χρόνο ο Έλληνας φόργουορντ χάρισε μία ανέλπιστη νίκη στην ομάδα του.
Δείτε τη φάση...
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 100vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 73vs
ΜΙΛAΝΟ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 75vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΜΙΛΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΣ 1vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 1vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 1vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
LIVE
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 1vs
ΜAΙΝΤΖ 1
LIVE
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
LIVE
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
PADERBORN 07 1
LIVE
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1vs
ΛΕΙΨΙΑ 0
LIVE
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7vs
ΑΕΚ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 67vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 73vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 73vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 83vs
ΛAΡΙΣΑ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 98vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 112vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 124vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 131
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 117vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 140vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 81vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 106vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 99vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 118vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 129
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΝΖΕ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΝΙΜ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RC STRASBOURG -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 1vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 2
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
REAL BETIS -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
SASSARI -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
RED OCTOBER CANTU -
LIVE
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 65vs
DARUSSAFAKA TEKFEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 92vs
GALATASARAY 71
ΤΕΛΙΚΟ
SIGORTAM.NET ITU 80vs
ΤΟΦΑΣ 91
BANDIRMA B.I.K. -vs
OGM ORMANSPOR -
LIVE
ΚΟΒΕΝΤΡΙ 0vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
LIVE
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
LIVE
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΛ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
LIVE
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 1
LIVE
ΡΕΝΤΙΝΓΚ 1vs
ΚAΡΝΤΙΦ 1
LIVE
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 2vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΧΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΟΦΗ 0
LIVE
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 0
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
LIVE
ZALGIRIS VILNIUS 0vs
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRISBANE CITY 2vs
MORETON BAY UNITED 3
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 1vs
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 5vs
AVANTUL REGHIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡAΝΤ 5vs
PROGRESUL PECICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡΤΒAΣΚΙ ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΤΖΤΣ 0vs
KUSTOSIJA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ 1vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ATLETIK KUKLEN 1vs
MARITSA PLOVDIV 1
ΤΕΛΙΚΟ
OURE FA 2vs
ΝΤΑΛΟΥΜ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΜΠΡΖΕΓΚ 0vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 2vs
KOZLOVICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2vs
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 0vs
ΛΙΣΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 2vs
ΒΙΤΕΜΠΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PK KESKI-UUSIMAA 3vs
ΚAΠΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΚΟΒ 1vs
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 3vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0vs
SHUKURA KOBULETI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 3vs
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 0vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
SLASK II WROCLAW 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 1vs
UNICOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ 1vs
KP STAROGARD GDANSKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAMGURALI 1vs
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 0vs
GKS KATOWICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ U19 6vs
BOCHUM U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 5vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KKS 1925 KALISZ 5vs
RKS RADOMSKO 0
ΤΕΛΙΚΟ
LECHIA ZIELONA GORA 1vs
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 2vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 0vs
ΧΕΤΜΑΝ ΖAΜΟΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 0vs
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 0vs
ΜΕΤΕΡΣΝΤΟΡΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΤΣΙ 71 2vs
ΟΠAΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ 6vs
FRYDEK-MISTEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΟΥΖ 3vs
ΕΜΕΛΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RUCH RADZIONKOW 3vs
SPOJNIA LANDEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 2vs
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PELISTER BITOLA 1vs
MACVA SABAC 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ 1vs
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KARNOBAT OFK 0vs
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 3vs
KOTWICA KOLOBRZEG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ 2vs
NK SESVETE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZLATE MORAVCE 2vs
LIPTOVSKY MIKULAS 5
ΤΕΛΙΚΟ
WANNE EICKEL 2vs
ENNEPETAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 1vs
ROW 1964 RYBNIK 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 4vs
KOPER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 4vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΤΕΞ ΛΟΒΕΞ 2vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΚΟΡΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
STRUMSKA SLAVA 2vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RADUNIA STEZYCA 1vs
SOKOL OSTRODA 3
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVIA PRAHA 3vs
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 5vs
SMARTNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
RED STAR PENZING 2vs
ΓΚΕΡΑΣΝΤΟΡΦ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 3vs
SC ORTMANN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ 2vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΒAΝΙΣΕ 0vs
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ 6
ΤΕΛΙΚΟ
OSIJEK II 3vs
ΠΕΞΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΛΤΕΚ 0vs
ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 0vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
UHERSKY BROD 3vs
ΠΟΥΧΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC PARADISO 1vs
ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΑΤΖ 4vs
TATRAN PRESOV 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΟΓΚΡΑΝΤΑΡ 0vs
MAKSIMIR ZAGREB 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ 0vs
ΚΟΓΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΕΚΑ 4vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2
VYSOCINA JIHLAVA U21 -vs
ΒΡΧΟΒΙΝΑ -
ΣAΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
ΣΙΜΠΕΝΙΚ -vs
NK ΣΟΛΙΝ -
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -vs
ΜΠΡAΒΟ ΠΟΥΜΠΛΙΚΟΥΜ -
ΚΡΣΚΟ -vs
ROGASKA -
DUGO SELO -vs
ZAGOREC -
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΑΤΣΙΡA -
ΤΕΛΙΚΟ
CARTER/STEFANI 2vs
HAN/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUBLIK/KUKUSHKIN 2vs
NAM/SONG 1
ΤΕΛΙΚΟ
GARCIA/SORRIBES 1vs
BRADY/DOLEHIDE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 2vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUCKWORTH/POLMANS 2vs
KOOLHOF/MEKTIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
JURAK/STOJANOVIC 2vs
INGLIS/MCPHEE 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAMILA GIORGI 1vs
ANGELIQUE KERBER 2
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/NICULESCU 2vs
HIBINO/NINOMIYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 0vs
IGA SWIATEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
FLIPKENS/TOWNSEND 1
ΤΕΛΙΚΟ
S. GONZALEZ/SKUPSKI 2vs
KUBOT/MELO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 3vs
ERNESTS GULBIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARRUABARRENA/JABEUR 2vs
PERA/VORACOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 0vs
ANETT KONTAVEIT 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSIEH/STRYCOVA 2vs
DAVIS/GOLUBIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARTY/GOERGES 0vs
BABOS/MLADENOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
YULIA PUTINTSEVA 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
AR. RODIONOVA/HARRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
PESCHKE/SCHUURS 0vs
GAUFF/MCNALLY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ 1vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 1vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MELICHAR/SOARES 2vs
ROSOLSKA/MIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOLELLI/PAIRE 2vs
GILLE/VLIEGEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/QUERREY 2vs
MURRAY/SKUPSKI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTINEN/STRUFF 2vs
M. GONZALEZ/MARTIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 3vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
P. CUEVAS/PELLA 1vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 2vs
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
SANDGREN/WITHROW 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDERMETOVA/RISKE 2vs
KONTAVEIT/MINELLA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWCZYK/PEGULA 0vs
KENIN/MATTEK-SANDS 2
ΤΕΛΙΚΟ
KICHENOK/BOPANNA 2vs
KICHENOK/KRAJICEK 1
ΤΕΛΙΚΟ
SWIATEK/KUBOT 2vs
PEREZ/SAVILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ 0vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
DUAN/DEMOLINER 1
ΤΕΛΙΚΟ
KLEPAC/ROGER-VASSELI 2vs
FLIPKENS/MELZER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ 3vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ 0vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 0vs
GARBINE MUGURUZA 2
ΤΕΛΙΚΟ
WILLIAMS/CABAL 1vs
ZHENG/VLIEGEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
MUHAMMAD/SANTAMARIA 0vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ 3vs
ALEXEI POPYRIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZARINA DIYAS 0vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 2
Δείτε το buzzer beater τρίποντο του Έλληνα φόργουορντ που χάρισε τη νίκη στον Ήφαιστο.
Ο Μιχάλης Πελεκάνος ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής στην αναμέτρηση του Ήφαιστου με το Λαύριο.
Με τρίποντο σε «νεκρό» χρόνο ο Έλληνας φόργουορντ χάρισε μία ανέλπιστη νίκη στην ομάδα του.
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