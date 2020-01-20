ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζήση με την «Ένωση» (vid)

Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2021, θα ντεμπουτάρει κόντρα στην Μπούργος (22/1) και στο μεσοδιάστημα έκανε την πρώτη προπόνηση του με την «Ένωση».
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ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 2vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΣΠΑΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 2vs
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 0
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ΜAΡΙΟΥΠΟΛ 1vs
KYZYLZHAR PETROPAVL 1
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 2vs
ΝΕΦΤΣΙ ΜΠΑΚΟΥ 0
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ΣΑΝΤΧAΟΥΖΕΝ 2vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ 1
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ΜΠΟΤΟΣAΝΙ 2vs
AKHMAT GROZNY 1
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VARDAR SKOPJE 1vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ 0
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1vs
ΟΣΙΓΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MILLONARIOS 1vs
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
ΖAΡΚΟΒΟ 0
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ΣΑΝΤΧAΟΥΖΕΝ 3vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
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KRASNODAR II 1vs
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 4
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ΓΚΟΡΙ 2vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 3vs
ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUALA LUMPUR FA 2vs
ΧΟΥΓΚΑΝΓΚ ΓΙΟΥΝ. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ 0vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 1vs
SLAVOJ VYSEHRAD 1
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ -vs
ΒΕΧΕΝ -
ΣΤΕAΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ -vs
ΚΛΟΥΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β` -vs
RSV MEINERZHAGEN -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
ΟΥΠΧΟΥΖΕΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΕΡΙ ΣΑΜ 3vs
ΤΣΟΡΙΤΣ ΜΠΟΡΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTINA MCHALE 0vs
ΜAΡΤΙΤΣ ΠΕΤΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΑΝΣ ΝΤAΝΙΕΛ 3vs
MACKENZIE MCDONALD 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 1vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIJA GOLUBIC 1vs
ΖΧΟΥ ΛΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΟΣΑ ΓΚΙΜΠΕΡΤ ΠAΟΥΛΑ 2vs
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΑ ΓΚΟΥΙΝΤΟ 3vs
JOHN PATRICK SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
E. ALEXANDROVA 2vs
JIL BELEN TEICHMANN 1
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ΝΙΣΙΟΚΑ ΓΙΟΣΙΧΙΤΟ 3vs
ΛAΣΛΟ ΝΤΖΕΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 0vs
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΜΠAΛΕΣ ΜΠΑΕΝΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΓΚΕΣ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΠΟΒAΛΟΦ ΝΤΕΝΙΣ 1vs
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ 3
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ΟΖAΚΑ ΝΑΟΜΙ 2vs
MARIE BOUZKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΕΤΙΝΙ ΜΑΤΕΟ 3vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
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ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
ANNA KALINSKAYA 0
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SORANA M. CIRSTEA 2vs
BARBORA STRYCOVA 0
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KAIA KANEPI 1vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
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ΛΙ ΑΝ 2vs
ΚΑΜΠΡΕΡΑ ΛΙΖΕΤΕ 0
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ANASTASIA POTAPOVA 0vs
SERENA WILLIAMS 2
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KRISTIE AHN 0vs
CAROLINE WOZNIACKI 2
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TAMARA ZIDANSEK 2vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0
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ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 0vs
ΦΕΝΤΕΡΕΡ ΡΟΤΖΕΡ 3
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KATERINA SINIAKOVA 0vs
ΚΒΙΤΟΒΑ ΠΕΤΡΑ 2
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JUAN IGNACIO LONDERO 1vs
ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ ΓΚΡΙΓΚΟΡ 3
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VENUS WILLIAMS 0vs
CORI GAUFF 2
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SAMANTHA STOSUR 0vs
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2
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ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3vs
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ 0
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ΜΠAΡΤΙ ΑΣΛΕΙ 2vs
LESYA TSURENKO 1
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ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ 3vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ 1vs
ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΝΟΒΑΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SLOANE STEPHENS 1vs
ΖΑΝΓΚ ΣΟΥAΙ 2
Ο Νίκος Ζήσης πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση του με τη φανέλα της ΑΕΚ έπειτα από την επιστροφή του στην «Ένωση».
Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2021, θα ντεμπουτάρει κόντρα στην Μπούργος (22/1) και στο μεσοδιάστημα έκανε την πρώτη προπόνηση του με την «Ένωση».
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