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    ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 107

    vs

    ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 115

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -

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    ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -

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    vs

    ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -

    vs

    ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -

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ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζήση με την «Ένωση» (vid)

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζήση με την «Ένωση» (vid)

ΑΕΚ: Η πρώτη προπόνηση του Ζήση με την «Ένωση» (vid)

Ο Νίκος Ζήσης πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση του με τη φανέλα της ΑΕΚ έπειτα από την επιστροφή του στην «Ένωση».  

Ο έμπειρος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2021, θα ντεμπουτάρει κόντρα στην Μπούργος (22/1) και στο μεσοδιάστημα έκανε την πρώτη προπόνηση του με την «Ένωση».

Δείτε το video που ανέβασε η ΚΑΕ ΑΕΚ στο YouTube

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