Τα περαστικά του Λαυρίου στον Τζάκσον του Κολοσσού (vid)

Μπορεί Λαύριο και Κολοσσός να έχουν δημιουργήσει τη δική τους... κόντρα, ωστόσο αποδεικνύεται πως δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ειδικά, μπροστά στον τραυματισμό ενός παίκτη.

Ο Ντόνοβαν Τζάκσον αποχώρησε υποβασταζόμενος στην τρίτη περίοδο από το παιχνίδι, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά.

Την Κυριακή (19/01) οι Ροδίτες θα γνωρίζουν περισσότερα για την κατάστασή του, αφού θα υποβληθεί σε εξετάσεις, και οι «κουκουβάγιες» έστειλαν τα «περαστικά» τους στον παίκτη.

Όταν ο αθλητισμός ενώνει…

Ο εξαιρετικός αθλητής του Κολοσσού H Hotels, Donovan Jackson, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στον χθεσινό αγώνα.

Του ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά και γρήγορη επάνοδο στα γήπεδα!

✑ Donovan, get well soon. Wishing you speedy recovery.#getwellsoon pic.twitter.com/cRqMRMq4XN

— ΚΑΕ ΛΑΥΡΙΟ-MEGABOLT (@LAVRIO_BC) January 19, 2020