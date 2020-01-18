Ο Πανιώνιος σκόραρε 4 πόντους σε ένα δεκάλεπτο

Πολύ άσχημο θέαμα πρόσφερε ο Πανιώνιος στην δεύτερη περίοδο του αγώνα με το Περιστέρι.
Οι «κυανέρυθροι» σε δέκα λεπτά σκόραραν μόλις 4 πόντους με τους Βεργίνη και Σάμουελς να είναι οι «ήρωες» του συγκεκριμένου διαστήματος.
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 94vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 101vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 85vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 3
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒAΝΤΕ 0vs
ΑΛΑΒΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 1
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
LIVE
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 0vs
ΤΟΡΙΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 5vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 3vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 28vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 69vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 78vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 110vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 90vs
ΛAΡΙΣΑ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 74vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 100vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 140vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 113vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 112
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
LIVE
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 5vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1
LIVE
ZARAGOZA 0vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 4
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 0vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 0
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
REAL BETIS -vs
UNICAJA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
REGGIANA -
DE LONGHI TREVISO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 0
LIVE
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΗΦΙΣΙA 3vs
ΟΦΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 0
LIVE
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ 1vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 1
LIVE
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΡΟΝΤΙΝΓΚΧAΟΥΖΕΝ 0
LIVE
NARVA TRANS 0vs
TALLINNA KALEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 1vs
FC HIRNYK KRYVYI U19 12
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 4vs
VALASSKE MEZIRICI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ 0vs
ΣΙΡAΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΕΝΣΕ 3vs
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 3vs
GORNIK II ZABRZE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 7vs
WISLANIE JASKOWICE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 0vs
POGON GRODZISK MAZ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ 2vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HODONIN SARDICE 3vs
ΖΝΟΙΜΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ 4vs
GWARDIA KOSZALIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 1vs
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 2vs
ΣΤΑΛ ΜΠΡΖΕΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ 3vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΦAΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 2vs
ΣΕΡΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 1vs
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ 2vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ 4vs
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 0vs
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1vs
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΣΙΝΚΙ 2vs
ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 1vs
ΡΕΖΟΒΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 3vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 1vs
RADUNIA STEZYCA 6
ΤΕΛΙΚΟ
ZLATE MORAVCE 5vs
DUBNICA 0
ΤΕΛΙΚΟ
JAROTA JAROCIN 1vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 2vs
GOSTIVAR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 2vs
SCHAFFHAUSEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΙΕ 3vs
NAFTA 1903 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOSICE 3vs
ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2vs
ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1vs
ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΝΜΠΙΡΝ 1vs
ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒAΤΕΝΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΒΕΡΓΚ 5vs
SV STRAELEN 4
ΤΕΛΙΚΟ
GYIRMOT 0vs
VORWARTS STEYR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 5vs
KRKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΡΤΜΠΕΡΓΚ 4vs
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 3vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
POLONIA WARSZAWA 2vs
AVIA SWIDNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΤΓAΡΔΗ 3vs
MOL FEHERVAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0vs
ZILINA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΙΝΤΕΝΧΑΙΜ 5vs
BEIJING GUOAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAPFENBERGER SV 3vs
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ST. PAULI 3vs
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 4
ΤΕΛΙΚΟ
SCHONNEBECK 2vs
ASC 09 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1vs
ΜΠΟΧΟΥΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΧΟΛΤ 2vs
ΣΧΕΡΜΠΕΚ 1
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ROCHEDALE ROVERS -vs
BRISBANE CITY -
LOZOVATKA -vs
KOLOS SOFIEVKA -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
NIELBA WAGROWIEC -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛAΡΑ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
WANG XINYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 0vs
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 0vs
DANIEL ELAHI GALAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
LARA ARRUABARRENA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 0vs
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 0vs
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 0vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
ELENA GABRIELA RUSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης σκόραρε 4 πόντους στην δεύτερη περίοδο κόντρα στο Περιστέρι.
Πολύ άσχημο θέαμα πρόσφερε ο Πανιώνιος στην δεύτερη περίοδο του αγώνα με το Περιστέρι.
Οι «κυανέρυθροι» σε δέκα λεπτά σκόραραν μόλις 4 πόντους με τους Βεργίνη και Σάμουελς να είναι οι «ήρωες» του συγκεκριμένου διαστήματος.