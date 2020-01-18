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Ο Πανιώνιος σκόραρε 4 πόντους σε ένα δεκάλεπτο

Ο Πανιώνιος σκόραρε 4 πόντους σε ένα δεκάλεπτο

Ο Πανιώνιος σκόραρε 4 πόντους σε ένα δεκάλεπτο

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης σκόραρε 4 πόντους στην δεύτερη περίοδο κόντρα στο Περιστέρι. 

Πολύ άσχημο θέαμα πρόσφερε ο Πανιώνιος στην δεύτερη περίοδο του αγώνα με το Περιστέρι.

Οι «κυανέρυθροι» σε δέκα λεπτά σκόραραν μόλις 4 πόντους με τους Βεργίνη και Σάμουελς να είναι οι «ήρωες» του συγκεκριμένου διαστήματος. 

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