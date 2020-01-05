ΠΑΟΚ - Άρης: Το τρίποντο του Μπράουν από τα 9 μέτρα! (vid)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην κατάμεστη PAOK Sports Arena και ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον «Δικέφαλο» πέτυχε ένα «μεγάλο» τρίποντο στα μέσα της δεύτερης περιόδου, σκοράροντας για το 42-37.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 2vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 1
LIVE
ΠΑΟΚ 65vs
ΑΡΗΣ 51
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ 0
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΛΑΜΙΑ 1
LIVE
ΞAΝΘΗ 2vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 1vs
MALLORCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 1vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΜΠΕΤΙΣ 1
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
LIVE
ΤΖΕΝΟΑ 0vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 0vs
ΒΕΡΟΝΑ 2
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
LIVE
ΠΑΟΚ 65vs
ΑΡΗΣ 51
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 116vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 128vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 3vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 1vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 79vs
BAXI MANRESA 80
ΤΕΛΙΚΟ
REAL BETIS 82vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 81
ΤΕΛΙΚΟ
JOVENTUT BADALONA 104vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 74vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 63
LIVE
ΜΙΛAΝΟ 41vs
RED OCTOBER CANTU 50
LIVE
ΤΡΕΝΤΟ 22vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 32
ΤΕΛΙΚΟ
VANOLI BAS. CREMONA 93vs
HAPPY CASA BRINDISI 89
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
REGGIANA -
LIVE
AFYON BELEDIYE 4vs
SIGORTAM.NET ITU 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 86vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 83
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 96vs
BANDIRMA B.I.K. 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 80vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 82
LIVE
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣAΡΛΤΟΝ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2vs
ΦΙΛΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 2vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0vs
ΝΤΕΡΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΤΟΝ 2vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΠΡ 5vs
ΣΟΥΟΝΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 1vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ 3
GILLINGHAM -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΡAΜ 2vs
BEC TERO SASANA 1
ΤΕΛΙΚΟ
DRUHZBA KRYVYI RIH 6vs
SUHAYA BALKA 1
Ο Μπόμπι Μπράουν ντεμπουτάρει με τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη και πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο!
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην κατάμεστη PAOK Sports Arena και ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον «Δικέφαλο» πέτυχε ένα «μεγάλο» τρίποντο στα μέσα της δεύτερης περιόδου, σκοράροντας για το 42-37.
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