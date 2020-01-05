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ΠΑΟΚ - Άρης: Το τρίποντο του Μπράουν από τα 9 μέτρα! (vid)

ΠΑΟΚ - Άρης: Το τρίποντο του Μπράουν από τα 9 μέτρα! (vid)

ΠΑΟΚ - Άρης: Το τρίποντο του Μπράουν από τα 9 μέτρα! (vid)

Ο Μπόμπι Μπράουν ντεμπουτάρει με τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη και πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο!  

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην κατάμεστη PAOK Sports Arena και ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αποκτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τον «Δικέφαλο» πέτυχε ένα «μεγάλο» τρίποντο στα μέσα της δεύτερης περιόδου, σκοράροντας για το 42-37.

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