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Sold out στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Sold out στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Sold out στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Κατάμεστο θα είναι το PAOK SPORTS ARENA στο ντέρμπι (5/1, 17:45) του ΠΑΟΚ με τον Άρη καθώς διατέθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν τεθεί προς διάθεση.

Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Πριν από λίγο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι έγινε sold out κι αυτό φυσικά δείχνει την ανυπομονησία των φίλων του Δικεφάλου για το συγκεκριμένο παιχνίδι. 

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