Sold out στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις
Πριν από λίγο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι έγινε sold out κι αυτό φυσικά δείχνει την ανυπομονησία των φίλων του Δικεφάλου για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΑΕΚ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
LIVE
ΑΕΚ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 1vs
MALLORCA 0
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
LIVE
ΜΠΡΕΣΙΑ 1vs
ΛAΤΣΙΟ 1
ΣΠΑΛ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 116vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 128vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 0
LIVE
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
LIVE
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0
LIVE
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
LIVE
JOVENTUT BADALONA 74vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 67
LIVE
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 65vs
BAXI MANRESA 65
LIVE
REAL BETIS 59vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 62
LIVE
ΤΕΝΕΡΙΦΗ 39vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 37
ΤΕΛΙΚΟ
VANOLI BAS. CREMONA 93vs
HAPPY CASA BRINDISI 89
ΜΙΛAΝΟ -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
REGGIANA -
LIVE
DARUSSAFAKA TEKFEN 41vs
BANDIRMA B.I.K. 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 86vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 83
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
AFYON BELEDIYE -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΜΠΕΡΤΟΝ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΚΠΡ -vs
ΣΟΥΟΝΣΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣAΡΛΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΝΤΕ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΤΕΡΜΠΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
GILLINGHAM -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΡAΜ 2vs
BEC TERO SASANA 1
DRUHZBA KRYVYI RIH -vs
SUHAYA BALKA -
Κατάμεστο θα είναι το PAOK SPORTS ARENA στο ντέρμπι (5/1, 17:45) του ΠΑΟΚ με τον Άρη καθώς διατέθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν τεθεί προς διάθεση.
Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις
Πριν από λίγο, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι έγινε sold out κι αυτό φυσικά δείχνει την ανυπομονησία των φίλων του Δικεφάλου για το συγκεκριμένο παιχνίδι.