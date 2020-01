Χάτσερ για τις οφειλές του ΠΑΟΚ: « Όλοι μας αξίζουμε ό,τι μας χρωστάνε»! (pic)

Οι «ασπρόμαυροι» θα παραταχθούν ενισχυμένοι στο υπόλοιπο της σεζόν με τους Κλιντ Τσάπμαν και Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος ανακοινώθηκε κι αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Κώστα Χαραλαμπίδη στο κρίσιμο ντέρμπι με τον Άρη στην PAOK Sports Arena (5/1)

Από την πλευρά του ο Ουίλιαμ Χάτσερ, o οποίος αγωνίζεται φέτος στο Περιστέρι και φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε τρεις διαφορετικές περιόδους (2012-13, 2015-16, 2018-19) σχολίασε χαρακτηριστικά στο Twitter πως «ελπίζω να μην ξεχάσουν να πληρώσουν τα χρήματα που χρωστάνε».

Όταν μάλιστα ένας ακόλουθος του στο Twitter τον ρώτησε γιατί ανέφερε τη FIBA στο tweet του, ο Χάτσερ απάντησε:

«Έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου για αυτό το κλαμπ για 3 χρόνια, σεβάστηκα την ομάδα και ήμουν πάντα επαγγελματίας. Δεν είπα λέξη από πέρσι σε κανέναν για ό,τι συνέβη... Όλοι μας αξίζουμε ό,τι μας χρωστάνε για τη δουλειά που κάναμε. Και έχετε νευριάσει μαζί μου επειδή μίλησα για τον εαυτό μου»;

Προηγουμένως ο Γιανίκ Μορέιρα αναρωτήθηκε πως μπορεί μια ομάδα να υπογράφει παίκτες ενώ χρωστάει χρήματα...

I worked my ass off for that club for 3 years, I respected the club and was always professional. I haven’t spoken a word since last season to anyone about what happened. We all deserve what’s owed to us for the work we did. And you’re mad at me because I spoke up for myself?

