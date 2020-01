Συλλυπητήρια από την ΑΕΚ για τον Στερν (pic)

Ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών και μετά τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τον Ολυμπιακό, ήρθε και η σειρά των «κιτρινόμαυρων» να συλλυπηθούν για το χαμό του.

«Η ΚΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια για την απώλεια του Ντέιβιντ Στερν. Οι προσευχές μας είναι στην οικογένειά του και σε όλη την οικογένεια του ΝΒΑ».

AEK BC would like to express their sincere condolences for the loss of David Stern. Our prayers are with his family and the whole #NBA family #RIPDavidStern pic.twitter.com/nOJnJtqdbK

— AEK B.C. (@aekbcgr) January 2, 2020