Χάτσερ: «Ο ΠΑΟΚ χρωστάει χρήματα σε όλη την περσινή ομάδα»! (pic)

Έπειτα από την ήττα από τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού μαζί με τον Άρη ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τους «κίτρινους» στην PAOK Sports Arena (5/1).

O «Δικέφαλος» μετράει μόλις 3 νίκες έπειτα από 13 αγωνιστικές και η ανάγκη ενίσχυσης ήταν επιβεβλημένη, από τη στιγμή μάλιστα που ο Ιβάν Σαββίδης ενεργοποιήθηκε ώστε ο ΠΑΟΚ να μην μπλέξει.

Έτσι λοιπόν οι «ασπρόμαυροι» θα παραταχθούν ενισχυμένοι στο υπόλοιπο της σεζόν με τους Μπόμπι Μπράουν και Κλιντ Τσάπμαν.

Παρ όλα αυτά ο Ουίλιαμ Χάτσερ, o οποίος αγωνίζεται φέτος στο Περιστέρι και φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε τρεις διαφορετικές περιόδους (2012-13, 2015-16, 2018-19) σχολίασε χαρακτηριστικά στο Twitter:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που έχει την ικανότητα να υπογράφει νέους παίκτες. Ελπίζω να έλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για το κλαμπ. Από την άλλη πλευρά, ελπίζω να μην ξεχάσουν τους παίκτες και της οικογένειες τους από ολόκληρο το περσινό ρόστερ που τους χρωστάνε τόσα χρήματα»!

Congrats to @PAOKbasketball on being able to continue to buy new players. I hope the club gets its desired results. On the other hand, I hope they don’t forget about the players and their families from the entire roster from last season that is owed a ton of money. @FIBA https://t.co/MkwQDZcOq1

