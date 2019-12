H Ούνικς ανακοίνωσε τον Μάντζαρη στον Προμηθέα (pic)

Η έλευση του Τζόρνταν Θίοντορ στην Ούνικς Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη έκανε δύσκολη τη θέση του Βαγγέλη Μάντζαρη, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Προμηθέα.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετήθηκαν ο Μάντζαρης θα ενισχύσει τον Προμηθέα που διεκδικεί το Κύπελλο Ελλάδας, τη διάκριση στο EuroCup και την όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία στην ΕΚΟ Basket League.

Η Ούνικς πρόλαβε τους Πατρινούς κι ανακοίνωσε τη μεταγραφή στο Twitter.

Thank you Vangelis!

Guard Vangelis Mantzaris and BC UNICS terminated the contract by mutual desire. The basketball player will continue his playing career in Greek Promiteas. pic.twitter.com/ehSiFDH2Ej

