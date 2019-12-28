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AEK - Ιωνικός: Πανέμορφη προσπάθεια ο «Big Sofo»! (vid)

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Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης κέρδισε Μαυροειδή και Γιαννόπουλο, πετυχαίνοντας ένα πολύ όμορφο καλάθι κόντρα στην ΑΕΚ.

Θέαμα μοιράζει ο Σχορτσανίτης στο ΑΕΚ-Ιωνικός.

Ο Big Sofo νίκησε τους Γιαννόπουλο και Μαυροειδή και πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι.

Δείτε την προσπάθεια του.

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