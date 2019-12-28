AEK - Ιωνικός: Πανέμορφη προσπάθεια ο «Big Sofo»! (vid)

Θέαμα μοιράζει ο Σχορτσανίτης στο ΑΕΚ-Ιωνικός.
Ο Big Sofo νίκησε τους Γιαννόπουλο και Μαυροειδή και πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι.
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ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
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ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
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ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 2
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ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
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ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ZARAGOZA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
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ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 92
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SIGORTAM.NET ITU 83vs
GALATASARAY 86
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BESIKTAS 78vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 74
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΤΟΦΑΣ -
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FK YADRO 3vs
VYBORZHANIN 2
FK KF -vs
POBEDA ST PETERSBURG -
BALTAVTO -vs
GIDROER KRONSHTADT -
AD EL PARAISO -vs
AD SANTA ROSA -
Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης κέρδισε Μαυροειδή και Γιαννόπουλο, πετυχαίνοντας ένα πολύ όμορφο καλάθι κόντρα στην ΑΕΚ.
Θέαμα μοιράζει ο Σχορτσανίτης στο ΑΕΚ-Ιωνικός.
Ο Big Sofo νίκησε τους Γιαννόπουλο και Μαυροειδή και πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι.
Δείτε την προσπάθεια του.