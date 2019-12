Τζεράι Γκραντ: Ο απόγονος του Χάρβεϊ στην «αγκαλιά» της ΑΕΚ! (pics & vids)

Ο Τζεράι Γκραντ αποτελεί το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, όπως σας είχε ενημερώσει το gazzetta.gr, και από την νέα χρονιά θα φορέσει την φανέλα της «Βασίλισσας», για να την βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της.

Ο 31χρονος παίκτης, που διακρίνεται για τα αθλητικά του προσόντα, θα ενισχύσει την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου στις θέσεις «4» και «5», εκεί δηλαδή που έδειχνε να «πονάει» μέχρι τώρα.

«Το μήλο πέφτει κάτω από την μηλιά», λένε, και ο Τζεράι Γκραντ, που έχει πατέρα τον πάλαι ποτέ ΝΒΑer Χάρβεϊ Γκραντ και θείο τον τέσσερις φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ, Χόρας, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, πέρα από το να ασχοληθεί με την πορτοκαλί μπάλα.

Κι αν τα τρία αδέρφια του κάνουν τα βήματά τους στην Αμερική, εκείνος επέλεξε να φτιάξει βαλίτσες για διάφορους προορισμούς, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του.

Το gazzetta.gr παρουσιάζει τον... κοσμογυρισμένο φόργουορντ/σέντερ!

Από την Αυστραλία μέχρι την Βενεζουέλα και την Ελλάδα!

Ο Γκραντ γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου το 1988 στο Μπόουι του Μέριλαντ. Πήγε στο DeMatha High School κι έπειτα τίμησε το κολέγιο Clemson (2007-11), όπως ο πατέρας του, Χάρβεϊ, και ο θείος του, Χόρας. Στο κολέγιο είχε 6.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.6 τάπες σε 17.9 λεπτά σε 127 ματς (τα 63 βασικός) και στην τελευταία του χρονιά αναδείχθηκε μέλος της ACC All-Defensive Team.

Το 2011 πήρε μέρος στο draft του ΝΒΑ, αλλά δεν κατέληξε σε κάποια ομάδα. Έτσι, αποφάσισε να αρχίσει την επαγγελματική του καριέρα εκτός ΗΠΑ και η ζωή τον οδήγησε στην Αυστραλία και τους Σίντνεϊ Κινγκς, όπου κι έμεινε μια χρονιά. Το καλοκαίρι του 2012 πήρε μέρος στο Summer League με του Ρόκετς, αλλά υπέγραψε συμβόλαιο με την Μπρίντιζι και ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Η σεζόν 2013-14 είχε μερικά... σκαμπανεβάσματα, αλλά καλό φινάλε. Εκείνο τον Ιούλιο υπέγραψε στην Χάποελ Χολόν, αλλά τέσσερις μήνες μετά (Νοέμβριο) αποχώρησε για την Σιρόκι της Βοσνίας, στην οποία είχε μόλις μία παρουσία. Στις 13 Δεκεμβρίου πήγε στην Βέντσπιλς, όπου ήταν συμπαίκτης με τον Νίκο Γκίκα. Σε 22 ματς είχε 11.7 πόντους και 5.5 ριμπάουντ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Λετονίας. Οι καλές του εμφανίσεις έφεραν και την ανανέωση του συμβολαίου του για ακόμα ένα χρόνο.

Σειρά μετά είχε η Λιθουανία και η Νεπτούνας, η οποία αγωνιζόταν στο EuroCup. Στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Γκραντ είχε 8.9 πόντους και 6.2 ριμπάουντ, ενώ η ομάδα του έφτασε μέχρι τους «32», με ρεκόρ 8-8. Βοήθησε την Νεπτούνας να φτάσει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος Λιθουανίας, αλλά αποκλείστηκε από την Ζαλγκίρις Κάουνας. Εκεί, έμεινε ακόμα μια χρονιά, και συμμετείχε στο Basketball Champions League (8.0π., 5.6ρ.). Έφτασε μέχρι την φάση των «16», όπου και αποκλείστηκε από την γερμανική Λούντβιγκσμπουργκ.

Στις 21 Αυγούστου το 2017, ο Γκραντ υπέγραψε στην Ραβένα, η οποία αγωνιζόταν στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Με το τέλος της σεζόν, ετοίμασε βαλίτσες για Βενεζουέλα, καθώς συμφώνησε με τους Τροταμούντος δε Καράμπομπο. Δύο μήνες μετά (Ιούλιος 2018) επέστρεψε στη Λιθουανία για την Νεπτούνας και στο BCL είχε 14.9 πόντους και 8.3 ριμπάουντ. Αποκλείστηκε ξανά στους «16», αυτή τη φορά από την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Η φετινή σεζόν τον βρήκε στην Στρασμπούρ, με την οποία αγωνίστηκε ξανά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA και είχε κατά μέσο όρο 9.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ σε 9 παιχνίδια. Οι τελευταίες του εμφανίσεις, σε συνδυασμό με την επιθυμία του να φύγει, έφεραν την λύση της συνεργασίας του με τους Γάλλους και τον ίδιο στην πόρτα της ΑΕΚ.

«Ο πατέρας μου με προπονούσε σχεδόν πάντα. Μού έδειξε τι να κάνω και πως να είμαι πετυχημένος, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στη ζωή. Δεν υπήρχε θέμα πίεσης, γιατί όταν είσαι γύρω από αυτό, καταλήγεις να το αγαπάς. Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Βέβαια, πρέπει να καταλάβεις ότι η ζωή δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα εκεί έξω, που σε βοηθούν να γίνεις αυτό που είσαι. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να παίζεις σε διαφορετικές χώρες, είναι οι διαφορετικές κουλτούρες που μαθαίνεις. Βάζεις τον εαυτό σου σε άλλα... παπούτσια και σε βοηθάει να συνδεθείς με τον υπόλοιπο κόσμο», είχε πει σε podcast του Basketball Champions League.

Το... σόι σου!

Η ζωή όλης της οικογένειας του Τζεράι περιτριγυρίζεται γύρω από μια πορτοκαλί μπάλα. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, είναι γιος του Χάρβεϊ Γκραντ, που αγωνίστηκε στους Ουάσινγκτον Μπούλετς και ανιψιός του Χόρας, που κατέκτησε τέσσερις φορές το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Έχει τρία αδέρφια, τους Τζέραμι, Τζέριαν και Τζαελίν, οι οποίοι παίζουν μπάσκετ, επίσης. Πάμε να δούμε μερικά στοιχεία...

Χάρβεϊ Γκραντ (πατέρας): draft το 1988 στο Νο12 από τους Ουάσινγκτον Μπούλετς (1988-93), Μπλέιζερς (1993-96), Μπούλετς/Ουίζαρντς (1996-98), Σίξερς (1999). Είναι και νονός της κόρης του, Χάλι.

draft το 1988 στο Νο12 από τους Ουάσινγκτον Μπούλετς (1988-93), Μπλέιζερς (1993-96), Μπούλετς/Ουίζαρντς (1996-98), Σίξερς (1999). Είναι και νονός της κόρης του, Χάλι. Χόρας Γκραντ (θείος, δίδυμος αδερφός με Χάρβεϊ): draft το 1987 στο Νο10 από Μπουλς (1987-94), Μάτζικ (1994-99), Σούπερ Σόνικς (1999-00), Λέικερς (2000-01), Μάτζικ (2001-02), Λέικερς (2003-04), 4 φορές πρωταθλητής ΝΒΑ (1991-93, 2001) -Βασικός ριμπάουντερ των Μπουλς, τρίτη επιλογή των «ταύρων» στο σκοράρισμα, μετά από Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν, ξεχώρισε για το αμυντικό του παιχνίδι, αναδείχθηκε 4 φορές στην All-Defensive Team - Διεγνώσθη με μυωπία και φορούσε προσταυτικά γυαλιά, τα οποία έγιναν σήμα - κατατεθέν του. Όταν έκανε επέμβαση στα μάτια του, συνέχισε να τα φοράει, επειδή είχε ακούσει από γονείς πως ήταν έμπνευση για τα παιδιά που φορούσαν γυαλιά.

25 χρονών, κολέγιο Syracuse, draft 2014 Νο39 από Σίξερς (2014-16), Θάντερ (2016-19), Νάγκετς (2019-), χρυσό U18 ΗΠΑ το 2012 στο FIBA Americas. Τζέριαν (αδερφός): 27 χρονών, κολέγιο Notre Dame, draft 2015 Νο19 από Ουίζαρντς, Νικς (2015-16), Μπουλς (2016-19), Μάτζικ (2018-19), Capital City Go-Go (G-League, 2019-).

Πάει στο DeMatha High School, όπως όλα τα αδέρφια, κι είναι στην τελευταία του χρονιά. Μικάιλα: 14 χρονών, ετεροθαλής αδερφή από τη σχέση του πατέρα του με την πρώην σχέση του, Κάρεν Μίτσελ.

Πρόταση γάμου στο παρκέ!

Με μια αναζήτηση στο YouTube, τα βίντεο που ο Τζεράι Γκραντ κάνει τρομερά καρφώματα είναι πολλά. Όμως, ξεχωρίζει κάτι ακόμα... Η πρόταση γάμου που είχε κάνει στη γυναίκα του, Τζέσικα, πριν από έναν τελικό στο λιθουανικό πρωτάθλημα το 2016.

Οι άνθρωποι της ομάδας δημιούργησαν μια ρομαντική ατμόσφαιρα με σβηστά τα φώτα, ο κόσμος φώναζε και χειροκροτούσε και η Τζέσικα, αγκαλιά με την κόρη τους, Χάλι, περπάτησε μέχρι το κέντρο του παρκέ, όπου περίμενε ο Τζεράι και χαμογελάστος, γονάτισε μπροστά της, για να ακούσει το μεγάλο «ναι».

«Όταν νιώθει η καρδιά σου πως είναι η σωστή στιγμή να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Είτε είστε οι δυο σας σε ένα δωμάτιο, είτε με κόσμο», είχε δηλώσει.

Λατρεία για ταινίες και σκάκι!

Στον Τζεράι Γκραντ αρέσει πολύ να απασχολεί το μυαλό του και με άλλα πράγματα, εκτός από το μπάσκετ.

Όπως αναφέρει στο παρακάτω βίντεο, τού αρέσει να διαβάζει, να βλέπει πολλές ταινίες και να παίζει σκάκι!

«Η γυναίκα μου μού λέει πως είμαι ο μεγαλύτερος κριτικός ταινιών και πως κριτικάρω τα πάντα!».

By the way, δεν έχει social media!