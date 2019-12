Χριστουγεννιάτικη άφιξη για τον «Δικέφαλο του Βορρά»!

Λίγο πριν τις 21:00, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Σάνον Σόρτερ, έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο 30χρονος γκαρντ αποτελεί τον αντικαταστάτη του Αμάνζε Εγκεκέζε και θα προσπαθήσει να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στους «ασπρόμαυρους».

Shannon Shorter just landed in Thessaloniki! Welcome!#PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/SD6mrNmJrH

— PAOK BC (@PAOKbasketball) December 25, 2019