Ο Παναθηναϊκός εκτός από την ουσία, πρόσφερε και θέαμα σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση κόντρα στο Ρέθυμνο.
Σε μία κατοχή, ο Νικ Καλάθης πέταξε τη μπάλα ψηλά και ο Γιώργος Παπαγιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΦΗ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 84vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 69
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΟΦΗ 0
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
LIVE
ΜΠΕΤΙΣ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 2vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 3vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 4
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΑΛAΝΤΑ 5vs
ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 1vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LECCE 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
PADERBORN 07 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
LIVE
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 84vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 69
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 122vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 102vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 2vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 2vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 4
LIVE
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 37vs
ΑΝΔΟΡΑ 12
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 91vs
ΜΟΥΡΘΙΑ 70
ΤΕΛΙΚΟ
BAXI MANRESA 79vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 76
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
LIVE
SASSARI 30vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 21
ΤΕΛΙΚΟ
ORIORA PISTOIA 91vs
VL PESARO 79
FORTITUDO BOLOGNA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ALMA TRIESTE -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 89vs
BANDIRMA B.I.K. 79
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 81vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 88vs
GAZIANTEP 84
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
OGM ORMANSPOR -
LIVE
ΠΑΟΚ 1vs
ΚΗΦΙΣΙA 1
ΝΑΟΥΤΙΚΟ -vs
ABC-RN -
Δείτε την όμορφη φάση που πρόσφεραν οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός εκτός από την ουσία, πρόσφερε και θέαμα σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση κόντρα στο Ρέθυμνο.
Σε μία κατοχή, ο Νικ Καλάθης πέταξε τη μπάλα ψηλά και ο Γιώργος Παπαγιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά.
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