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Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακό alley oop με Καλάθη και Παπαγιάννη (vid)

Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακό alley oop με Καλάθη και Παπαγιάννη (vid)

Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Εντυπωσιακό alley oop με Καλάθη και Παπαγιάννη (vid)

Δείτε την όμορφη φάση που πρόσφεραν οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. 

Ο Παναθηναϊκός εκτός από την ουσία, πρόσφερε και θέαμα σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση κόντρα στο Ρέθυμνο.

Σε μία κατοχή, ο Νικ Καλάθης πέταξε τη μπάλα ψηλά και ο Γιώργος Παπαγιάννης κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση...

 

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