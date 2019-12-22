Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Το εντυπωσιακό καλάθι του Λι (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Κρητικούς στο ΟΑΚΑ και ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Τζέικομπ Ουάιλι.
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ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114
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ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 108
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ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 106
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OGM ORMANSPOR -
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ΠΑΟΚ 1vs
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ABC-RN -
Ο Μάλκολμ Λι πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι στον αγώνα του Ρεθύμνου με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Κρητικούς στο ΟΑΚΑ και ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Τζέικομπ Ουάιλι.
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