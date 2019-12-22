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Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Το εντυπωσιακό καλάθι του Λι (vid)

Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Το εντυπωσιακό καλάθι του Λι (vid)

Παναθηναϊκός - Ρέθυμνο: Το εντυπωσιακό καλάθι του Λι (vid)

Ο Μάλκολμ Λι πέτυχε ένα εντυπωσιακό καλάθι στον αγώνα του Ρεθύμνου με τον Παναθηναϊκό.  

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Κρητικούς στο ΟΑΚΑ και ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον Τζέικομπ Ουάιλι.

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