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ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Απίθανο κάρφωμα ο Λίποβι! (vid)

ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Απίθανο κάρφωμα ο Λίποβι! (vid)

ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Απίθανο κάρφωμα ο Λίποβι! (vid)

Εντυπωσιακή φάση από τον Ουκρανό παίκτη του Προμηθέα στο ματς με τον ΠΑΟΚ!

Ο Τσέις Φίλερ έκλεψε την μπάλα από τους αντιπάλους και την έδωσε στον Ολεξάντρ Λίποβι, ο οποίος προσέφερε ένα απίθανο highlight, αφού κάρφωσε στην μπασκέτα!

 

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