Aπίθανος Κρόμα κόντρα στο Περιστέρι.
Ο παίκτης του Κολοσσού το μπουμπούνισε από την άλλη άκρη του γηπέδου στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.
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ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1
LIVE
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
LIVE
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
LIVE
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 2
LIVE
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
INTER -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
LIVE
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0
LIVE
ΣAΛΚΕ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 2
LIVE
1. FC KOLN 1vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
LIVE
ΛΕΙΨΙΑ 0vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1
LIVE
ΜΠAΓΕΡΝ 0vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
LIVE
ΠΑΟΚ 10vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 101vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 79vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 108vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 81vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 102
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
LIVE
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 2vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
UNICAJA -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
REAL BETIS -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
LIVE
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 57vs
BESIKTAS 51
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 99vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 84vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 70
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ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΟΦΗ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
POBEDA ST PETERSBURG 0vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 7vs
CABOOLTURE FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 0vs
LOZOVATKA 9
FENIX ST PETERSBURG -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
Ο Κρόμα ευστόχησε για τρεις από το σπίτι του κόντρα στο Περιστέρι, σε ένα από τα καλάθια της χρονιάς στη Basket League.
Aπίθανος Κρόμα κόντρα στο Περιστέρι.
Ο παίκτης του Κολοσσού το μπουμπούνισε από την άλλη άκρη του γηπέδου στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.
Απολαύστε το σουτ του Κρόμα