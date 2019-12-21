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Κολοσσός -Περιστέρι: Η buzzer beater τριποντάρα της χρονιάς από τον Κρόμα! (vid)

Κολοσσός -Περιστέρι: Η buzzer beater τριποντάρα της χρονιάς από τον Κρόμα! (vid)

Κολοσσός -Περιστέρι: Η buzzer beater τριποντάρα της χρονιάς από τον Κρόμα! (vid)

Ο Κρόμα ευστόχησε για τρεις από το σπίτι του κόντρα στο Περιστέρι, σε ένα από τα καλάθια της χρονιάς στη Basket League.

Aπίθανος Κρόμα κόντρα στο Περιστέρι.

Ο παίκτης του Κολοσσού το μπουμπούνισε από την άλλη άκρη του γηπέδου στο τέλος του 3ου δεκαλέπτου.

Απολαύστε το σουτ του Κρόμα

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