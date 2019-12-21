Παναθηναϊκός: Χωρίς Φριντέτ και Παπαπέτρου με Ρέθυμνο

Ο Έλληνας φόργουορντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και πήγε στο «Υγεία» ενώ ο Φριντέτ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον ώμο, δίχως η κατάσταση του να εμπνέει ανησυχία.
Αμφότεροι τέθηκαν εκτός δράσης από τον αγώνα με τους Κρητικούς.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
LIVE
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0vs
ΚAΛΙΑΡΙ 0
INTER -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 48vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 35
LIVE
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 33vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 34
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 36vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 34
LIVE
ΑΡΗΣ 36vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 31
ΠΑΟΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 102
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
LIVE
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
UNICAJA -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
REAL BETIS -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 99vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 84vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 70
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BESIKTAS -
ΟΦΗ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
POBEDA ST PETERSBURG 0vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 7vs
CABOOLTURE FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 0vs
LOZOVATKA 9
FENIX ST PETERSBURG -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Ρέθυμνο (22/12, 17:00) για την 12η αγωνιστική της Basket League και ο Ρικ Πιτίνο δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τζίμερ Φριντέτ και Ιωάννη Παπαπέτρου.
Ο Έλληνας φόργουορντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και πήγε στο «Υγεία» ενώ ο Φριντέτ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον ώμο, δίχως η κατάσταση του να εμπνέει ανησυχία.
Αμφότεροι τέθηκαν εκτός δράσης από τον αγώνα με τους Κρητικούς.