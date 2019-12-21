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Παναθηναϊκός: Χωρίς Φριντέτ και Παπαπέτρου με Ρέθυμνο

Παναθηναϊκός: Χωρίς Φριντέτ και Παπαπέτρου με Ρέθυμνο

Παναθηναϊκός: Χωρίς Φριντέτ και Παπαπέτρου με Ρέθυμνο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Ρέθυμνο (22/12, 17:00) για την 12η αγωνιστική της Basket League και ο Ρικ Πιτίνο δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τζίμερ Φριντέτ και Ιωάννη Παπαπέτρου.  

Ο Έλληνας φόργουορντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και πήγε στο «Υγεία» ενώ ο Φριντέτ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον ώμο, δίχως η κατάσταση του να εμπνέει ανησυχία.

Αμφότεροι τέθηκαν εκτός δράσης από τον αγώνα με τους Κρητικούς.

 

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