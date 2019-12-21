Ο Ήφαιστος υποδέχεται τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ΕΚΟ Basket League και οι γηπεδούχοι τίμησαν τον Μανωλόπουλο πριν από το τζάμπολ.
Τη βράβευση έκαναν οι Σπύρος Μούρτος και Δημήτρης Σταμάτης.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
LIVE
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 0vs
ΚAΛΙΑΡΙ 0
INTER -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
LIVE
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 43vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 32
LIVE
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 33vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 34
LIVE
ΙΩΝΙΚΟΣ 33vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 31
LIVE
ΑΡΗΣ 31vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 29
ΠΑΟΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 102
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
LIVE
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1
LIVE
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
UNICAJA -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
REAL BETIS -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 99vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 84vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 70
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BESIKTAS -
ΟΦΗ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
POBEDA ST PETERSBURG 0vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 7vs
CABOOLTURE FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 0vs
LOZOVATKA 9
FENIX ST PETERSBURG -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
Πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ηρακλή, η ΚΑΕ Ήφαιστος τίμησε τον φόργουορντ του «Γηραιού», Σωτήρη Μανωλόπουλο για την προσφορά του στην ομάδα της Λήμνου την περσινή σεζόν.
Ο Ήφαιστος υποδέχεται τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ΕΚΟ Basket League και οι γηπεδούχοι τίμησαν τον Μανωλόπουλο πριν από το τζάμπολ.
Τη βράβευση έκαναν οι Σπύρος Μούρτος και Δημήτρης Σταμάτης.