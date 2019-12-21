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Ήφαιστος: Βράβευσε τον Μανωλόπουλο

Ήφαιστος: Βράβευσε τον Μανωλόπουλο

Ήφαιστος: Βράβευσε τον Μανωλόπουλο

Πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ηρακλή, η ΚΑΕ Ήφαιστος τίμησε τον φόργουορντ του «Γηραιού», Σωτήρη Μανωλόπουλο για την προσφορά του στην ομάδα της Λήμνου την περσινή σεζόν.  

Ο Ήφαιστος υποδέχεται τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της ΕΚΟ Basket League και οι γηπεδούχοι τίμησαν τον Μανωλόπουλο πριν από το τζάμπολ.

Τη βράβευση έκαναν οι Σπύρος Μούρτος και Δημήτρης Σταμάτης.

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