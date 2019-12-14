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Ηρακλής - Προμηθέας 70-72: Το συγκλονιστικό φινάλε στο Ιβανώφειο (vid)

Ηρακλής - Προμηθέας 70-72: Το συγκλονιστικό φινάλε στο Ιβανώφειο (vid)

Ηρακλής - Προμηθέας 70-72: Το συγκλονιστικό φινάλε στο Ιβανώφειο (vid)

Παρακολουθείστε το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Προμηθέα. 

Ντέρμπι ήταν το ματς στο Ιβανώφειο με τον προμηθέα να φεύγει τελικά με τη νίκη επί του Ηρακλή με 70-72.

Δείτε τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού...

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