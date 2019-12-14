Ηρακλής - Προμηθέας 70-72: Το συγκλονιστικό φινάλε στο Ιβανώφειο (vid)

Ντέρμπι ήταν το ματς στο Ιβανώφειο με τον προμηθέα να φεύγει τελικά με τη νίκη επί του Ηρακλή με 70-72.
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ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
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LECCE 0
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ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 2vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 6vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PADERBORN 07 1vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
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ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 37vs
ΠΑΟΚ 32
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 72vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 64
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ΗΡΑΚΛΗΣ 70vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΛAΡΙΣΑ 71
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ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 90vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 76
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ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 113
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ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 130
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ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 100vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 110
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ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 73vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 114vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 114vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 117vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 101vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΝΙΜ -vs
ΝΑΝΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
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ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0
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ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3
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ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
REAL BETIS -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
JOVENTUT BADALONA -vs
BAXI MANRESA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 77vs
GALATASARAY 87
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OGM ORMANSPOR 76vs
ΤΟΦΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 79vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 66
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
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ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 1vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ 1vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 2vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FC DNEPRAGRO 1vs
FC PETRIKOVKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOLOS SOFIEVKA 2vs
LOZOVATKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0vs
FK KF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΟΠΙΟ 2vs
ΓΙΠΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOREC 2vs
BREGALNICA STIP 4
Παρακολουθείστε το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Προμηθέα.
Ντέρμπι ήταν το ματς στο Ιβανώφειο με τον προμηθέα να φεύγει τελικά με τη νίκη επί του Ηρακλή με 70-72.
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