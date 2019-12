Η οικογένεια του Ηφαίστου Λήμνου καλωσορίζει το νέο μέλος της! Η σύζυγος του Σπύρου Μούρτου, Λία, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι. Να σας ζήσει, να έχει πάντα υγεία και τύχη #ifaistoslimnoubc #ifaistosfamily

A post shared by Ifaistos Limnou BC (@ifaistoslimnoubc) on Dec 14, 2019 at 4:45am PST