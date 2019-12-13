ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • LALIGA SANTANDER
  • BUNDESLIGA
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SUPER LEAGUE 2
  • SÜPER LIG
  • TENNIS

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    PRE-MATCH

  • ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    vs

    ΜΙΛAΝΟ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΕΡΚΥΡΑ 0

    vs

    ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 4

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • OSC LILLE -

    vs

    ΜΟΝΠΕΛΙΕ -

    PRE-MATCH

  • ΑΛΑΒΕΣ -

    vs

    ΛΕΓΚΑΝΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    vs

    ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    vs

    ΜΙΛAΝΟ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0

    vs

    ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0

    LIVE MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket LeagueBasket League: Η Αγωνιστική
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

ΑΕΚ - Άρης: Με 11-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι το 2ο δεκάλεπτο

ΑΕΚ - Άρης: Με 11-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι το 2ο δεκάλεπτο

ΑΕΚ - Άρης: Με 11-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι το 2ο δεκάλεπτο

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο του αγώνα με τον Άρη. 

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς ακολουθούσαν κοντά στο σκορ, αλλά στην δεύτερη περίοδο η διαφορά έφτασε στο double score.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με 11-0 σερί σε 3:30 λεπτά με αποτέλεσμα να μετατρέψει το σκορ σε 30-15. 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

ΑΕΚ - Άρης: Δώρα από τους παίκτες στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΦΩΤΕΙΝΗ» (pics)

Ποδόσφαιρο

Ξάνθη: Χωρίς τον Ντίρεσταμ η αποστολή για ΑΕΚ

Μπάσκετ

Παπαντωνίου: «Θα μου λείψει το blog του Μπόγρη»

Μπάσκετ

Χαραλαμπίδης: «Έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας»

Μπάσκετ

ΑΕΚ - Λάνγκφορντ: Πήραν τα βραβεία τους για τον Νοέμβριο

Μπάσκετ

Ζάλγκιρις - Βαλένθια: Αφιέρωμα της EuroLeague στον Μότουμ για την επιστροφή στο Κάουνας (vid)

Best of internet