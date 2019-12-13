ΑΕΚ - Άρης: Με 11-0 ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι το 2ο δεκάλεπτο

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς ακολουθούσαν κοντά στο σκορ, αλλά στην δεύτερη περίοδο η διαφορά έφτασε στο double score.
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με 11-0 σερί σε 3:30 λεπτά με αποτέλεσμα να μετατρέψει το σκορ σε 30-15.
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
OSC LILLE -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΑΕΚ 32vs
ΑΡΗΣ 23
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
OSC LILLE -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
LIVE
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/MARSHALL 2vs
D SILVA/TJANDRAMULIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 0vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στην δεύτερη περίοδο του αγώνα με τον Άρη.
Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς ακολουθούσαν κοντά στο σκορ, αλλά στην δεύτερη περίοδο η διαφορά έφτασε στο double score.
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με 11-0 σερί σε 3:30 λεπτά με αποτέλεσμα να μετατρέψει το σκορ σε 30-15.