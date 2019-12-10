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Νέο ban από την FIBA στον Άρη! (pic)

Νέο ban από την FIBA στον Άρη! (pic)

Νέο ban από την FIBA στον Άρη! (pic)

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στον Άρη, αφού η FIBA υπέβαλε και νέο ban στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. 

Είναι αυτό που λένε: «Είναι το κλήμα στραβό, το τρώει και ο γάιδαρος» και απ' ότι φαίνεται ταιριάζει «γάντι» στην περίπτωση του Άρη.

Και αυτό διότι δεν έφταναν όλα τα αγωνιστικά προβλήματα, ήρθε να προστεθεί και ένα δεύτερο ban από την FIBA.

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