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    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87

    vs

    ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0

    vs

    ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

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    vs

    ΛΕΙΨΙΑ -

    PRE-MATCH
ΑρχικήΜπάσκετBasket League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Παναθηναϊκός - Ήφαιστος Λήμνου 87-74: Έτσι έφτασαν οι «πράσινοι» στο 10/10! (vid)

Παναθηναϊκός - Ήφαιστος Λήμνου 87-74: Έτσι έφτασαν οι «πράσινοι» στο 10/10! (vid)

Παναθηναϊκός - Ήφαιστος Λήμνου 87-74: Έτσι έφτασαν οι «πράσινοι» στο 10/10! (vid)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικράτησε του Ήφαιστου Λήμνου με 87-74 και έκανε το 10/10 στην ΕΚΟ Basket League. Πώς; Δείτε τα στιγμιότυπα του ματς. 

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην έπιασαν υψηλά στανταρ απόδοσης ωστόσο δεν είχαν κανένα πρόβλημα να νικήσουν με ευκολία την ομάδα της Λήμνου.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι. 

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