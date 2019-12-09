Παναθηναϊκός - Ήφαιστος Λήμνου 87-74: Έτσι έφτασαν οι «πράσινοι» στο 10/10! (vid)

Οι «πράσινοι» μπορεί να μην έπιασαν υψηλά στανταρ απόδοσης ωστόσο δεν είχαν κανένα πρόβλημα να νικήσουν με ευκολία την ομάδα της Λήμνου.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι.
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 107vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 110vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 135
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 106vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 96vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 142vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
AFYON BELEDIYE 84vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 1vs
ΜΟΤ ΜΠΛΕΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/TOMIC 1vs
D SILVA/TJANDRAMULIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΥΛΚΕΙΤ ΤΡΙΣΤΑΝ 3vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FOURLIS/RODIONOVA 0vs
GIBSON/POULOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 3vs
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΓΟΥAΛΚΙΝ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
MYERS/WOOLCOCK 0vs
BOZOVIC/MARSHALL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 0vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
AIAVA/CABRERA 2
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικράτησε του Ήφαιστου Λήμνου με 87-74 και έκανε το 10/10 στην ΕΚΟ Basket League. Πώς; Δείτε τα στιγμιότυπα του ματς.
Οι «πράσινοι» μπορεί να μην έπιασαν υψηλά στανταρ απόδοσης ωστόσο δεν είχαν κανένα πρόβλημα να νικήσουν με ευκολία την ομάδα της Λήμνου.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το παιχνίδι.